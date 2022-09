O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, durante carreata em São Gonçalo comentou os problemas da Segurança Pública e apresentou propostas para diminuir a violência urbana. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, durante carreata em São Gonçalo comentou os problemas da Segurança Pública e apresentou propostas para diminuir a violência urbana.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 07/09/2022 19:15

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou nesta quarta-feira, 7 de setembro, Dia da Independência, de três carreatas que transitaram por bairros em Duque de Caxias e Queimados, na Baixada Fluminense, e no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Falando ao povo em um carro de som, o candidato comentou os problemas da Segurança Pública e apresentou propostas para diminuir a violência urbana.



“Hoje as pessoas estão sendo assaltadas à luz do dia, no ponto do ônibus, em qualquer esquina, seja rico ou seja pobre. Por isso o policiamento nas ruas precisa voltar a ser prioridade. A polícia precisa estar próxima do povo, nos bairros residenciais, no entorno das praças, das escolas, das igrejas, dos clubes, dos shoppings... e é isso que nós vamos fazer em nosso governo”, comentou o pedetista.



Segundo Rodrigo Neves, é preciso também valorizar a Polícia Civil e a Polícia Militar. “Vamos fazer um choque de gestão na Segurança Pública, com inteligência, planejamento, estratégia e valorização dos policiais militares, civis e demais servidores da Segurança Pública, para de forma gradual retomarmos os territórios dominados pela milícia e pelo tráfico de drogas”, explicou.



O candidato a governador pelo PDT garantiu que vai recriar a Secretaria de Segurança Pública a partir de um modelo de gestão que garanta a autonomia administrativa, financeira e de planejamento da Polícia Militar e da Polícia Civil. “Vamos integrar as ações policiais do estado e fortalecer o diálogo com o governo federal, com as prefeituras e guardas municipais. Vamos investir em vigilância, como eu fiz em Niterói: criando Centros Integrados de Segurança Pública nas cidades-polo de todas as regiões do estado para que o policiamento seja mais efetivo”.

AGENDA - O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, nesta quinta-feira (08/09), às 10h vai passar o dia gravando programa eleitoral para rádio e TV.