A carreta vai ficar estacionada na Praça do Zé Garoto até sexta-feira (9), das 8h às 17h.

Publicado 05/09/2022 10:07

Uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado vai trazer o mamógrafo móvel para a cidade a partir da próxima segunda-feira (5). A carreta vai ficar estacionada na Praça do Zé Garoto de segunda-feira (5) a sexta-feira (9), das 8h às 17h. Além da mamografia, a unidade móvel vai realizar ultrassonografias de mama e transvaginal. As pacientes serão agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que visita as cidades para a realização dos exames, visando apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina. O mamógrafo tem capacidade de realizar, diariamente, 60 mamografias e 80 ultrassonografias, sendo 60 transvaginais e 20 de mamas. Os exames duram, aproximadamente, 20 minutos.

Os resultados dos exames de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Para a realização do exame, as pacientes devem levar um documento oficial de identidade e o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS).