A unidade, situada no Alacomba, em Tribobó, vai voltar a realizar atendimentos clínicos. - Divulgação PMSG

Publicado 05/09/2022 09:49

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, entregou, na tarde da última sexta-feira, a Unidade de Saúde da Família (USF) Badger Silveira, completamente reformada. A unidade, situada no Alacomba, em Tribobó, realiza atendimentos clínicos aos moradores da região e, agora, conta com uma estrutura nova para benefício da população.

O local ganhou nova sala de curativo, vacina, consultórios clínicos, consultório ginecológico e copa para uso dos funcionários. A acessibilidade está presente por toda a unidade, com rampa de acesso para cadeirantes, piso tátil para cegos e sanitários adaptados.

“É uma satisfação entregar mais uma unidade reformada, adaptada para o uso da população. Eu não trabalho sozinho, ninguém trabalha sozinho, por isso gradeço a todos que se empenharam. Nossa população foi maltratada durante muito tempo, então cabe a nós virarmos essa página, mostrar que São Gonçalo pode ser outra”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O novo padrão das USFs reformadas foi elogiado pelo secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha.

“Por muitos anos atuei na ponta da saúde em São Gonçalo, atendendo em locais que nem o ventilador de teto funcionava. Hoje dá gosto de entrar nessas nova unidades de saúde. É muito gratificante realizar esse trabalho pela nossa população”, disse.

A saúde bucal da população gonçalense também vem ganhando destaque nas reformas, com a instalação de novos equipamentos, a fim de proporcionar um tratamento odontológico de qualidade.

“Em pouco mais de um mês, foram sete novos consultórios odontológicos que entregamos à população. Muitas vezes as pessoas não têm condições de arcar com os custos de um tratamento odontológico e, agora, podem receber um atendimento com qualidade, que resulta em qualidade de vida”, disse o subsecretário de Odontologia , Dr. Paulo Alberto do Nascimento.

Também estiveram presentes na inauguração da USF o subsecretário da Atenção Básica, Maik Melo, o administrador da unidade, Cidnei dos Santos, e o vereador Vinícius.