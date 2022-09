A merenda começou a ser oferecida no mês de agosto e foi pensada por nutricionistas. - Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

A merenda começou a ser oferecida no mês de agosto e foi pensada por nutricionistas.Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 01/09/2022 09:54

A Secretaria de Municipal de Educação de São Gonçalo ao pensar na nutrição e no bem-estar dos atendidos oferece merenda, pela primeira, nos Centros de Referência em Autismo. O município conta com duas unidades, o Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, e o Centro de Referência do Autista Marlene Felício Faria, no Centro, que atendem alunos da rede municipal que possuem laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), no contraturno escolar.

A merenda começou a ser oferecida no mês de agosto e foi pensada por nutricionistas, tanto da secretaria quanto dos próprios centros, de forma que fosse saudável e adequada para os atendidos, tendo em vista as exigências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). São servidos pães, biscoitos, sucos e frutas nos horários de lanche da manhã e da tarde, após os atendimentos.

“Os Centros são considerados unidades de atendimento da educação. O secretário solicitou uma atenção especial para eles, onde as nutricionistas pensaram em lanches, em sua maioria com produtos tipo in natura, estimulando o desenvolvimento e os hábitos alimentares”, explica a subsecretária de Alimentação Escolar, Pâmela Lemos.

A diretora do Centro de Referência do Autista Marlene Felício Faria, Mônica Lacerda, entende que esta alimentação é de extrema importância porque, além de oferecer uma comida de qualidade, também é possível trabalhar questões comportamentais com os atendidos, como comer sentado à mesa e pausadamente.

“A gente preza por uma alimentação diferenciada, a gente informa aos pais que não pode comer qualquer coisa na recepção, já que o alimento pode desorganizar alguns autistas. Não é apenas dar o lanche e sim ensinar a lanchar, sentado à mesa, tomando o suco e comendo pausadamente. Na primeira semana, foi muito difícil porque muitos não tinham o hábito de comer sentados, mas aos poucos os responsáveis foram notando mudanças no comportamento na hora da refeição, inclusive em casa”, disse a diretora.

A mãe do Antônio, de 5 anos, Tatiana Leal, gostou muito da novidade. Ela conta que fica muito mais tranquila sabendo que seu filho está comendo um alimento de qualidade, e que, inclusive, está provando novas e saudáveis opções.

“Não é só a alimentação, é a socialização, é ele estar comendo e interagindo com outras pessoas que não são os cuidadores. Além disso, as vezes é difícil introduzir alimentos diferentes e, tendo isso, pensado por nutricionistas, é maravilhoso”, afirmou a mãe.

É importante salientar que o ingresso nos Centros de Referência em Autismo é feito através de sorteio e que, em breve, será inaugurada outra unidade, no Mutondo.