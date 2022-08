A maioria dos idosos foi levada para a casa de parentes e outros para asilos legalizados particulares. - Divulgação PMSG

Publicado 31/08/2022 09:53

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo interditou dois asilos, no Coelho e no Colubandê, na última terça-feira (30), após denúncias de maus tratos. Ao todo, 23 idosos estavam nas duas instalações, que eram insalubres e não tinham profissionais adequados para as atividades. A maioria dos idosos foi levada para a casa de parentes e outros para asilos legalizados particulares.

O abrigo do Colubandê era clandestino e estava com dez idosos, um deles deficiente visual e outros dois com obesidade mórbida. No local, não havia médico, enfermeiro, nutricionista ou equipe técnica responsável.

O segundo asilo, no Coelho, tinha alvará provisório, mas não possuía licenciamento sanitário. Ele estava com 13 idosos em condições completamente insalubres. Ambos não atendiam às legislações sanitárias pertinentes às instituições de longa permanência para idosos (Ilpis).

"Os dois locais faltavam com cuidados médicos e com a higiene dos idosos, tinham alimentação inadequada e até falta de alimentos e os idosos eram mal tratados. A maior parte foi levada para as famílias e outros serão encaminhados para asilos particulares legalizados”, disse o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Marcelo Lima.

As ações foram acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Polícia Civil e o Ministério Público.