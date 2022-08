Alunos do projeto social de jiu-jítsu da Guarda Municipal de São Gonçalo seguem conquistando medalhas. - Divulgação PMSG

Publicado 30/08/2022 09:40

Alunos do projeto social de jiu-jítsu da Guarda Municipal de São Gonçalo seguem conquistando medalhas. Neste último domingo (28), atletas das categorias feminino e masculino participaram de dois campeonatos: a Copa Grão do Mestre Luiz Carlos, no Ginásio Poliesportivo da Faculdade Universo, localizada no bairro Trindade, e da Copa Freedon, no Clube Embaixadores, no bairro Camarão. Os esportistas conseguiram nove medalhas de ouro.

No Ginásio da Faculdade Universo, no campeonato voltado para a classe masculina, os quatro alunos que participaram da disputa conquistaram medalhas de ouro. As atletas femininas competiram na Copa Freedon, no Clube Embaixadores. Na disputa dedicada apenas para a classe feminina, as atletas conseguiram cinco medalhas de ouro.

Os treinos acontecem aos sábados, de 9h às 12h e às terças e quintas, de 17h às 21h. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do município. Quem quiser participar deve realizar a inscrição presencialmente, nos dias das aulas, que são ministradas na quadra poliesportiva do Condomínio Residencial Venda da Cruz, antigo 3º BI.

Alunos do projeto medalhistas:

Feminino

Gabrielle Soares (faixa roxa) - medalha de ouro

Maria Eduarda Souza (faixa azul) - medalha de ouro

Julia Lobo (faixa branca) - medalha de ouro

Manoela Lobo (faixa branca) - medalha de ouro

Maria Júlia Peixoto (faixa cinza) - medalha de ouro

Masculino

Andrey Silva de Alencar (faixa branca) - medalha de ouro

Daniel Pimentel Ribeiro (faixa cinza) -medalha de ouro

Samuel Barroso (faixa branca) - medalha de ouro

Bernardo de Almeida (faixa branca) - medalha de ouro.