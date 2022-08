O Restaurante do Povo ganhou um reservatório de 12 metros de altura e 3 metros de diâmetro. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/08/2022 09:32

A Prefeitura de São Gonçalo está com quase tudo pronto para levar dignidade para os gonçalenses, através da alimentação. Na quinta-feira (25) mais um importante passo foi dado para que o Restaurante do Povo, em breve, seja entregue à população. As obras, que foram iniciadas em março deste ano, estão na fase de ajustes finais e nessa semana chegou o castelo d’água, um reservatório de 12 metros de altura e 3 metros de diâmetro, que vai abastecer os banheiros e a cozinha do restaurante.

Segundo o Executivo, o próximo passo é a instalação da estação de tratamento de esgoto.

A instalação do equipamento exigiu uma operação especial das equipes da Secretaria Municipal de Transportes. A logística foi organizada de forma a não comprometer o tráfego de veículos na região, já que o restaurante fica a poucos metros do terminal rodoviário de Alcântara e o transporte do reservatório ocupava grande parte da via. A operação foi realizada à noite, quando o fluxo de veículos é bem menor.



A escolha do local do restaurante, no Centro de Alcântara, se deu por ser um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, terminal rodoviário, igrejas, entre outros. Além disso, a Prefeitura pôs fim a anos e anos de abandono do espaço, conhecido como "Esqueleto", e que chegou a ser anunciado por gestões anteriores como sede de vários equipamentos municipais, mas as obras jamais foram finalizadas, com prejuízo de mais de R$ 6 milhões aos cofres públicos.



A unidade fica na Rua São Pedro, em Alcântara, e vai oferecer 3 mil refeições diárias, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços.