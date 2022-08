O encontro municipal de conscientização da violência contra a mulher ficou lotado. - Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 25/08/2022 10:07 | Atualizado 25/08/2022 10:12

Ao dar continuidade à programação da campanha do Agosto Lilás, a Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, promoveu o Encontro Municipal de Conscientização da Violência contra a Mulher, no teatro do Sesc de São Gonçalo, na quarta-feira (24).

Segundo as estatísticas dos equipamentos de São Gonçalo que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, foram 2.481 casos de violência, sendo 1.431 registrados na Sala Lilás e 1.050 no Ceom, ambos no período de dezembro de 2021 a junho de 2022.

“Nosso trabalho é fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso aos tipos de violência que uma mulher pode sofrer para que estejam aptas a agir quando a vítima estiver em perigo. Essa atribuição é muito bem propagada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que atua, não somente durante o Agosto Lilás, mas durante o ano inteiro, na garantia de direitos das mulheres que necessitam”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

O Encontro Municipal de Conscientização da Violência contra a Mulher, cujo tema foi “Reflexões sobre o combate à violência contra a mulher”, contou com a presença de mulheres da Feira da Mulher Empreendedora, do Conselho da Mulher, da Ong Superar, e de equipes técnicas da Assistência Social e da Saúde Mental do município.

“Abordar e discutir esses temas com a sociedade é importante, pois muitas pessoas pensam que o ato de xingar a mulher, se dirigir a ela de forma pejorativa, controlar aonde a mulher vai e que roupa veste, entre outros, não é um tipo violência, sendo que esses atos contribuem negativamente para a saúde mental. Daí a necessidade de debater os tipos de violência de gênero, conhecer o que a Lei Maria da Penha diz e, também, saber que atitude se deve tomar, não só a vítima, mas todos que presenciarem uma violência contra a mulher”, declarou a subsecretária Ana Cristina da Silva

O evento contou com mediação da subsecretária Ana Cristina e participação de Ana Cloe, psicóloga da Saúde Mental de Guapimirim, que abordou os tema “Conceito de gênero e violência: uma abordagem de saúde mental” e do advogado Peterson da Silva Cabral, que falou sobre os avanços da Lei Maria da Penha.

“Precisamos que as pessoas entendam de fato como a lei funciona, quais as medidas protetivas que as vítimas têm por direito, quais órgãos elas devem procurar. É importante que as pessoas sejam sempre amparadas de informação pois isso facilita a busca por ajuda”, disse o advogado.

Os participantes receberam uma cartilha produzida pelo Projeto Sesc+Juventudes, com o título “Tudo o que você precisa saber sobre Relacionamentos Abusivos”, contextualizada pela analista de Assistência do Sesc São Gonçalo, Thais Magno.

A Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres ainda realiza dois eventos em alusão ao Agosto Lilás. Na próxima sexta-feira (26), às 10h e 14h, o Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara realiza uma Oficina de Ponto Cruz, e na terça-feira (30), acontecerá a palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Amaral Peixoto para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Lindo Parque.