O novo ponto de ônibus com cobertura pegou muitos passageiros de surpresa. - Divulgação PMN - Foto Renan Otto

O novo ponto de ônibus com cobertura pegou muitos passageiros de surpresa. Divulgação PMN - Foto Renan Otto

Publicado 23/08/2022 10:33

A população que precisa aguardar o transporte público às margens da RJ-104, na altura do bairro Vista Alegre, ganhou um ponto de ônibus com cobertura, numa intervenção realizada pela Prefeitura. Agora, os pedestres têm mais segurança, já que antes se arriscavam junto às pistas da rodovia.



No local, também foi construída uma calçada com pisos intertravados. O projeto inclui uma rampa, que será instalada para deixar o caminho mais acessível. A Prefeitura está executando o trabalho, a pedido do prefeito Capitão Nelson, após autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela rodovia.





A ajudante de cozinha Mariana Pereira, de 33 anos, ficou surpresa ao chegar no ponto e ver a obra quase pronta. “Eu pego ônibus aqui sempre, mas estava de férias no trabalho. Hoje retornei e me deparei com a obra quase pronta. Achei tudo lindo. Ficava todo mundo na rua, as pessoas corriam para o meio da pista quando avistavam o ônibus. Agora pode até chover que já temos abrigo”, brincou.



O bairro Vista Alegre está recebendo diversas intervenções. Atualmente, as equipes estão na Rua Joaquim Cleto, preparando a via para receber o asfalto. O trabalho está na fase de drenagem e construção do meio-fio e calçada. O bairro terá 28 ruas beneficiadas, dentro do Plano Estratégico Novos Rumos.



Nesta primeira fase, 17 ruas, das 28 contempladas, já receberam o conjunto de medidas que vai minimizar os riscos de alagamento em períodos chuvosos. Na segunda fase das obras, mais 29 vias receberão as intervenções do Governo do Estado do Rio.