Os candidatos participaram de uma caminhada no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 21/08/2022 12:32

Os candidatos do PDT a presidente, Ciro Gomes, a governador do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, e senador, Cabo Daciolo, estão embalados. Eles participaram juntos de atividades de campanha na Região Metropolitana do Rio, acompanhados pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, ao longo do último sábado (20). As caminhadas aconteceram em regiões de comércio popular e uma plenária com a militância preencheram a agenda do dia.



Pela manhã os candidatos participaram de uma caminhada no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde falaram sobre geração de empregos. “Campo Grande é o maior bairro da América do Sul. Juntos, Campo Grande, Santa Cruz e Bangu têm mais de um milhão de habitantes e infelizmente não há nesta região nenhuma grande escola técnica estadual. Por isso vamos retomar os CIEPs que estão abandonados e vamos implantar em Campo Grande, Bangu e Santa Cruz três grandes escolas técnicas estaduais”, garantiu Rodrigo Neves.



Perguntado sobre propostas para a reindustrialização do país, Ciro Gomes apresentou proposta para a geração de empregos. “Se a gente que voltar a ter empregos qualificados para o povo brasileiro, é preciso propor, como estou propondo, uma reindustrialização forçada do Brasil. Era 34% do PIB brasileiro a indústria, agora está em menos de 10%. A partir de alguns complexos industriais que estão estudados quero retomar com força a indústria nacional”, afirmou Ciro Gomes.



À tarde o destino foi São Gonçalo, onde Rodrigo e Ciro participaram de um corpo-a-corpo no calçadão de Alcântara. “São Gonçalo era a quinta maior cidade de base industrial do Brasil. Aqui tínhamos indústria naval forte, indústria cimenteira, de tecelagem e pesqueira que infelizmente acabaram. O povo de São Gonçalo conhece o trabalho que fizemos em Niterói, cidade vizinha onde fui prefeito, e digo a vocês: vamos fazer em São Gonçalo e em todo o estado a transformação que fizemos em Niterói”, discursou Rodrigo Neves.



Depois de almoçarem no Caneco Gelado do Mário, tradicional restaurante de Niterói, Rodrigo Neves e Ciro Gomes foram a uma plenária com militantes de movimentos de proteção aos animais em um clube no Centro de Niterói, onde assinaram uma carta-compromisso para a proteção à biodiversidade, à fauna silvestre e marinha e aos animais domésticos.



“Hoje, 60% do território de Niterói é Área de Proteção da Mata Atlântica e Área de Proteção Ambiental, graças às políticas públicas que implementamos. Aqui nó fizemos o primeiro Centro de Proteção Animal do estado do Rio e a primeira Lei Municipal de Proteção Animal. Aqui temos um programa que percorre todos os bairros oferecendo veterinária pública para cuidar junto com os protetores dos animais”, listou Rodrigo.

Neste domingo (21), Rodrigo Neves participou de um corpo a corpo no Fonseca, em Niterói, e às 11h, participou de uma reunião com líderes comunitários do PSD, em Madureira.