O bairro terá 28 ruas beneficiadas através em um investimento de R$ 57 milhões. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 18/08/2022 10:54 | Atualizado 18/08/2022 10:56

A movimentação de servidores da Prefeitura de São Gonçalo pelas ruas dá pra perceber que as intervenções continuam acontecendo pelas ruas do bairro Vista Alegre. Atualmente, as equipes estão na Rua Joaquim Cleto, preparando a via para receber o asfalto. O trabalho está na fase de drenagem e construção do meio-fio e calçada. O bairro terá 28 ruas beneficiadas através em um investimento de R$ 57 milhões que faz parte do Plano Estratégico Novos Rumos.

Nesta primeira fase, 17 ruas, das 28 contempladas, já receberam o conjunto de medidas que vai minimizar os riscos de alagamento em períodos chuvosos. Na segunda fase das obras, mais 29 vias receberão as intervenções com investimentos de R$ 11 milhões do Governo do Estado do Rio, totalizando R$ 68 milhões investidos no bairro.

Vista Alegre está recebendo uma atenção especial nesta gestão e vários serviços, reivindicados há anos pelos moradores, estão chegando no bairro. O programa ‘Asfalta São Gonçalo’ já garantiu o recapeamento em 2,1 quilômetros da Estrada São Pedro, que vai da UPA do Pacheco até o CRAS de Vista Alegre, às margens da RJ-104.

Recentemente, a Prefeitura entregou aos moradores a Rua Cidade de Lisboa, também no bairro Vista Alegre. A via recebeu drenagem e pavimentação em 1,6 quilômetro da via.

O programa Mãos à Obra, uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também já levou asfalto para diversas vias do bairro.

Na RJ-104, na altura do bairro, um ponto de ônibus está sendo construído a pedido do prefeito Capitão Nelson, depois de constatar que os pedestres se arriscavam aguardando o transporte coletivo às margens da rodovia. A Prefeitura está executando o trabalho, após autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).