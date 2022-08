Ao todo, por mês, são oferecidas 336 castrações no Cavem. - Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 18/08/2022 10:46

O sucesso do pré-agendamento para a castração de cães e gatos no Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Mutuá, através do aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp) foi tanto que todas as vagas disponíveis até o início de setembro foram preenchidas no primeiro dia.

O aplicativo voltará a ficar disponível no dia 5 de setembro, quando novos pré-agendamentos poderão ser feitos. Ao todo, por mês, são oferecidas 336 castrações no Cavem. O aplicativo para os pré-agendamentos estará disponível toda primeira segunda-feira de cada mês.

Apesar do pré-agendamento ter sido suspenso, as castrações continuam sendo realizadas normalmente e aqueles que já estão pré-agendados até o dia 5 de setembro podem comparecer ao Cavem nas respectivas datas marcadas para agendarem as suas castrações.

Regras - Cada morador pode cadastrar um animal (cães e gatos, machos e fêmeas) por mês. Para o pedido da cirurgia, é pré-requisito obrigatório ser morador da cidade, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos.

Os protetores de animais poderão cadastrar dois animais por mês. Para isso, eles devem procurar a Vigilância Sanitária, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, no Boa Vista, para preencher uma ficha de cadastro e, só depois, realizar o pré-agendamento no aplicativo do Colab.

Os gonçalenses que estavam com a cirurgia marcada no antigo Centro de Castração, em Amendoeira, e ainda não foram chamados, podem procurar a unidade – com o número de cadastro da castração – às segundas e quartas para realizar a remarcação.

Os moradores que não têm acesso à internet ou dificuldade para baixar e usar o aplicativo podem procurar o Cavem às quartas-feiras para realizar a marcação na unidade. No local, só são realizadas 15 marcações no dia. Para o pedido da cirurgia, é pré-requisito obrigatório ser morador da cidade, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência.

Outros serviços - Além das castrações, o espaço oferece consultas de casos de baixa complexidade, realiza curativos, aplica medicamentos e, a partir do dia 19 de setembro deste ano, terá aplicação da vacinação antirrábica animal. Em breve, a unidade também realizará testes para detectar a esporotricose (zoonose causada por fungo que acomete cães e gatos, abrindo feridas na pele).

Apenas a castração necessita de agendamento. Os demais serviços são realizados com distribuição de 14 senhas, todos os dias da semana. Sete são distribuídas a partir das 8h e as outras sete a partir das 13h. O Cavem funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e fica na Avenida Paula Lemos, 307.