A previsão é de que a reforma da sede do Centro Dia do Idoso do Jardim Catarina seja finalizada em meados de setembro.Divulgação PMSG

Publicado 16/08/2022 09:50

A sede do Centro Dia do Idoso, equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gonçalo, entrou em obras. O espaço - na Av. Dr. Albino Imparato, 1.510, no Jardim Catarina - é destinado ao atendimento especializado a pessoas idosas com o objetivo de promover o bem-estar físico e psicológico, visando garantir qualidade de vida na terceira idade.

Formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogos e educadores, o Centro Dia do Idoso atende a mais de 400 pessoas por mês. Durante o período das obras, os atendimentos serão adaptados para que os idosos não fiquem sem os serviços. A previsão é de que a reforma seja finalizada em meados de setembro.

“Ao longo do período de obras, nosso objetivo é realizar cada vez mais atividades externas, assim como fazemos toda terça-feira com os passeios turísticos. Também planejamos usar a área da Lona Cultural do Jardim Catarina, que fica em frente ao espaço. Sabemos que reforma é para a melhoria do atendimento oferecido no espaço. Nossa maior preocupação será sempre na qualidade do nosso serviço e no acolhimento dos idosos”, destacou a coordenadora do Centro Dia do Idoso, Cinthia Weber.

As obras de reforma e reparo fazem parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, cujo objetivo é aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

As pessoas acima de 60 anos que tiverem interesse em participar das atividades do equipamento devem comparecer à sede para realizar uma triagem com a equipe do local.