O encontro é idealizado pelas gonçalenses Daiane de Souza Mello e Roberta Massot do grupo Encontro de Manas Psi.Divulgação

Publicado 16/08/2022 09:37

O 1º Encontro de Psicólogas e Psicólogos Negros no Rio de Janeiro (I Eppnrj), que trará em sua primeira edição as discussões raciais com questionamentos vivenciados diariamente pelos profissionais da área, vai acontecer no próximo sábado (20), às 13h, na Casa do Nando, na Rua Camerino, 176, no Centro do Rio de Janeiro.

Idealizado pelas gonçalenses do grupo Encontro de Manas Psi, das psicólogas Daiane de Souza Mello e Roberta Massot, a ideia de reunir profissionais e estudantes em homenagem à comemoração dos 60 anos de regulamentação da Psicologia como ciência e profissão no Brasil e ao Dia do Psicólogo, comemorado no dia 27 de agosto.

A roda de conversa com o tema “Se a psicologia é branca, como podemos enegrecer?”, terá a frente das discussões Marcele Oliver, ex estudante de psicologia que resolveu atuar na saúde mental de pessoas negras de outras formas por não se sentir vista pela “Psicologia branca”, e os psicólogos negros Kleber Luiz Gonzaga, Rafaely Francelino, William Sérgio como palestrantes, mediados pela dupla idealizadora.

“Entendendo que as políticas afirmativas e os movimentos de luta antirracista nos abriram novos caminhos permitindo que cada vez mais pessoas negras ocupem espaços sempre negados, na academia e nas mais diversas áreas de atuação, se torna urgente refletirmos sobre como tem sido esse processo e a que tem servido a Psicologia. Por isso esta oportunidade de encontrar, ‘aquilombar’ será importante para debater como tem se desenvolvido a Psicologia ao longo desses anos, a partir de um olhar voltado às questões raciais”, explicou Daiane de Souza.



Para Roberta, movimentos como estes significam unir forças dentro da psicologia negra. “O Encontro de Manas Psi é uma parceria que nasceu no contexto da pandemia e da urgência de troca, afeto e fortalecimento no coletivo através do boom das lives. Enquanto mulheres e psicólogas pretas, já vivenciávamos o sentimento de isolamento antes nos mais diversos espaços ao não sermos vistas ou ouvidas, valorizadas e com o sentimento de não pertencimento na formação de psicologia e campo de atuação”, disse.





Contribuição consciente



Para tornar o evento acessível a todos, ele será realizado por contribuições conscientes, a escolha de cada participante. São elas: R$ 20 reais - "Tudo que nós tem é nós"; R$ 30 reais - "Sobre nós"; R$ 40 reais - "Eu sou porque somos"; R$ 50 reais – “Vidas negras importam”, e R$ 60 - "Sensação, sensacional. Firma, firma, firma! Fogo nos racistas!". As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na biografia do @encontrodemanaspsi até o dia do evento. A Casa do Nando fica na Rua Camerino, 176, no Centro. A classificação é livre.