A castração pode ser através do aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp).Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 15/08/2022 10:13

Os gonçalenses que querem castrar cães e gatos (machos e fêmeas) no Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Mutuá, já podem se cadastrar através do aplicativo Colab: (https://onelink.to/colabapp), disponível para os sistemas Android e IOS. Segundo a Prefeitura, a partir de agora, os agendamentos serão realizados preferencialmente através do aplicativo.

"Cada morador pode cadastrar um animal (cães e gatos, machos e fêmeas) por mês. Para o pedido da cirurgia, é pré-requisito obrigatório ser morador da cidade, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Os animais devem ter de seis meses a sete anos e pesar, no mínimo, 5 quilos; e no máximo, 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos", informou o Executivo no texto.

A Juliane Menezes, de 34 anos, é dona do Eros, um cão da raça Pug, de 1 ano. Ela é uma das pessoas que estava com a castração agendada para o Centro de Castração da Amendoeira na primeira semana de maio. "Eles me ligaram informando que o local ia encerrar as atividades em abril e depois retornaram remarcando a cirurgia dele para agosto. Ele operou na semana passada, hoje só vim retirar os pontos. O atendimento foi ótimo, a veterinária que atendeu ele foi muito atenciosa e a recuperação dele foi tranquila, apesar de ser um cãozinho ativo, ele se comportou direitinho enquanto estava com os pontos", disse.

A Maia, uma vira lata de aproximadamente três anos, estava aguardando para operar. O dono, Felipe Pires, de 26 anos, falou da expectativa.

"Eu encontrei ela na rua há alguns meses. Ela foi atropelada e eu não consegui deixar ela sozinha. Mas a castração é bem cara e no momento eu não podia arcar com isso. Quando eles remarcaram a cirurgia para o novo Centro eu fiquei feliz. Achei que não ia conseguir fazer. Hoje ela esta um pouquinho triste, acho que está sentindo que vai operar", brincou Felipe.

Os protetores de animais poderão cadastrar dois animais por mês. Para isso, eles devem procurar a Vigilância Sanitária, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, no Boa Vista, para preencher uma ficha de cadastro e, só depois, realizar o pré-agendamento no aplicativo do Colab.

Os moradores que não têm acesso à internet ou dificuldade para baixar e usar o aplicativo podem procurar o Cavem às quartas-feiras para realizar a marcação na unidade. No local, são realizadas 15 marcações neste dia.

De acordo com o poder público, além das castrações, o espaço oferece consultas de casos de baixa complexidade, realiza curativos, aplica medicamentos e, a partir do dia 24 de outubro deste ano, terá aplicação da vacinação antirrábica animal. Em breve, a unidade também realizará testes para detectar a esporotricose (zoonose causada por fungo que acomete cães e gatos, abrindo feridas na pele).

Apenas a castração necessita de agendamento. Os demais serviços são realizados com distribuição de 10 senhas, todos os dias da semana, a partir das 8h. O Cavem funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica.

Balanço – Nessas duas primeiras semanas de funcionamento, a unidade realizou 43 castrações entre cadelas (22), cachorros (3), gatas (11) e gatos (7). As primeiras operações foram em animais que já estavam inscritos na Vigilância Sanitária para a realização da cirurgia no antigo Centro de Castração em Amendoeira. Ao todo, 12 pessoas faltaram.

A Prefeitura de São Gonçalo informou ainda que os gonçalenses que estavam com a cirurgia marcada no antigo Centro de Castração, em Amendoeira, e ainda não foram chamados, podem procurar a unidade – com o número de cadastro da castração – às segundas e quartas para realizar a remarcação.