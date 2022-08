Semanalmente, bairros são visitados pelas equipes das motofogs e fumacês. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 15/08/2022 09:42

A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo atua para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O inseto é o responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Semanalmente, bairros são visitados pelas equipes das motofogs e fumacês, que pulverizam o inseticida no ar.

Além das ações de pulverização do inseticida, os agentes de controle das arboviroses também visitam as casas orientando os moradores sobre os possíveis criadouros do mosquito. É importante que a população seja vigilante com os focos dentro das residências e quintais. A vigilância da população tem que ser constante para não deixar qualquer acúmulo de água em casa.

É importante limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Vale lembrar que qualquer gota d’água pode se tornar criadouro do mosquito, inclusive uma folha caída da árvore ou tampinha de refrigerante.

Além das equipes de visitação domiciliar, a Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198, ramal 1008 ou da Coordenação de Vetores (21) 2604-6446.

Programação da pulverização de inseticidas

Segunda-feira (15): Anaia Grande, Barracão, Guarani, Neves e Mutuaguaçu

Terça-feira (16): Anaia Pequeno, Arrastão, Ipiíba, Vista Alegre, Zumbi, Pita e Nova Cidade

Quarta-feira (17): Arsenal, Colubandê, Monjolos, Largo Ideia, Tenente Jardim, Morro do Castro, Mutuapira e Cruzeiro do Sul

Quinta-feira (18): Engenho do Roçado, Pacheco, Boaçu, Engenho Pequeno e Antonina

Sexta-feira (19): Rio do Ouro, Eliane, Ieda, Brasilândia, Venda da Cruz e Mutuá.