Ao todo, participarão 32 escolas das redes estadual, municipal e particular. Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 12/08/2022 09:28

A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg), no Embaixadores Social Clube foi a coisa mais linda, segundo as pessoas que mais entendem: os pais. Realizada na tarde da última quinta-feira (11), a abertura dos jogos foi realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias de Esporte e Lazer e de Educação. Vale a pena destacar que o evento foi retomado na cidade após cinco anos de pausa. Ao todo, pelos próximos meses da competição, participarão 32 escolas das redes estadual, municipal e particular pelos

“É com grande prazer que retornamos com os Jogos Escolares na nossa gestão. Sabemos da importância do esporte na vida das crianças. Tenho certeza de que muitos talentos vão sair desses Jogos, mas acredito que o primordial é que todos se tornem cidadãos melhores. Espero que todos os alunos aproveitem essa oportunidade, pois eles são as grandes estrelas dessa competição”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

Os alunos irão competir em quatro modalidades: basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos. As competições começam no dia 22 de agosto.

“Parabenizo todos os profissionais de Educação Física e os diretores que se empenharam em inscrever suas escolas para participarem da competição, e agradeço imensamente aos alunos, pois sem eles os Jogos Escolares não aconteceriam. Estamos muito empolgados para a realização dos Jogos e vamos trabalhar muito para que seja o melhor Jesg já realizado”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal.

“Sabemos do comprometimento que muitos alunos do nosso município tem com o esporte e estamos trabalhando para oferecer as melhores oportunidades. Consideramos de grande importância a presença do esporte na vida escolar, pois entendemos que, através dele, aumentamos a interação entre os alunos e os professores”, afirmou Maurício Nascimento, secretário de Educação.

Nos próximos dias, serão divulgadas as datas das partidas por modalidades e categorias, além dos locais onde os jogos serão realizados.

“O esporte tem poder transformador na vida dos alunos, pois trabalha com disciplina, interação, sociabilidade e respeito. Tenho certeza de que os alunos vão aproveitar cada momento dos Jogos”, disse a diretora da Escola Municipal Luiz Gonzaga, Vanessa Bahia.

Thais Rodrigues, do 9º ano da Escola Municipal Luiz Gonzaga, vai competir na categoria futsal e já está animada para o início do Jesg.

“É a primeira vez que vou participar dos Jogos Escolares e estou muito empolgada! Hoje, na abertura, já pude conhecer outras pessoas e tenho certeza de que farei novas amizades ao longo da competição. Estamos montando um bom time e espero que eu consiga conquistar a medalha”, contou Thais.