A sessão solene comemorou e debateu sobre as conquistas e desafios da Lei Maria da Penha.Divulgação

Publicado 10/08/2022 10:40

A vereadora Priscilla Canedo (PT) promoveu na tarde da última segunda-feira, (8), na Câmara Municipal de São Gonçalo, uma sessão solene para comemorar e debater sobre as conquistas e desafios da Lei Maria da Penha, que completou 16 anos no domingo, (7/8).

O evento contou com a presença de representantes de importantes órgãos no combate à violência contra mulher, como a delegada da Especializada no atendimento à Mulher (Deam-SG), Carla Tavares, e a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de São Gonçalo Ana Cristina.

“Foi uma tarde de sororidade, conhecimento e amor. Mais de 50 mulheres unidas em um só objetivo. Nos emocionamos e renovamos nossas forças para continuarmos no combate à violência e feminicídio. Tenho a esperança de que estamos construindo uma sociedade mais igualitária e segura para nossa próxima geração. Ainda tem muito trabalho pela frente, mas juntas chegaremos lá”, comenta Priscilla Canedo.

A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 durante o governo Lula e já atendeu mais de 120 mil mulheres em todo o Brasil.