O bloqueio será realizado das 20h às 5h, por 10 dias.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 08/08/2022 09:48

A Prefeitura de São Gonçalo deu início, nesta segunda-feira (8), a interdição da Avenida José Mendonça de Campos, no trecho entre as ruas Quintiliano da Fonseca e José Assunção, no Colubandê, para o avanço da obra de macrodrenagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em várias ruas do bairro.

O bloqueio será realizado das 20h às 5h, por 10 dias, de acordo com previsão inicial. Durante o dia, o trânsito para veículos será livre, com equipes orientando o fluxo. As linhas de ônibus que passam pelo trecho que será interditado serão desviadas no horário das obras (à noite) para a Avenida Jornalista Roberto Marinho (Antiga Avenida Maricá).

A obra teve início em março deste ano, após uma vistoria técnica ao local, que sofre há anos com ineficiência da captação da drenagem. Ao todo, 10 ruas da região vão passar por obras de macrodrenagem, dragagem, pavimentação, além da limpeza de um afluente do Rio Alcântara que corta a região. São 3,2 quilômetros contemplados pelos serviços, cujos investimentos ultrapassam R$ 17 milhões.