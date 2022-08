Os profissionais das unidades de saúde estão preparados para atender as demandas. - Divulgação

Publicado 05/08/2022 09:34

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo tem fluxo de atendimento definido para os casos suspeitos da varíola do macaco na cidade. A partir desta sexta-feira (5), os gonçalenses com mais de 13 anos que apresentarem lesões abertas na pele ou que tenham algum sintoma como febre alta e súbita, dor de cabeça com aparecimento de gânglios (ínguas) devem procurar as unidades municipais de pronto atendimento (Umpas) do Pacheco, Santa Luzia e Nova Cidade. As crianças de até 12 anos e 11 meses devem ser levadas para a Clínica da Criança, no Zé Garoto.

Os profissionais das unidades de saúde estão preparados para atender as demandas e realizar os testes necessários, além de orientar a população sobre a doença. “Após o atendimento, se não houver necessidade de internação, as pessoas que estão com lesão devem ser mantidas em isolamento. Aquelas que tiveram contato com alguém que esteja com a doença sendo investigada não precisam ser mantidas em isolamento”, explicou a subsecretária de Urgência e Emergência da secretaria, Ana Luiza Enguer.

É importante frisar que só estas quatro unidades de saúde têm o teste para detectar a varíola dos macacos. O Pronto Socorro Central (PSC) e o Pronto Socorro Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto, não estão atendendo os casos suspeitos e não realizam os testes. “É importante que a população não entre em pânico e adote algumas medidas de prevenção, que já são válidas para o enfrentamento à covid-19, como a higienização constante das mãos, além de não ter contato com pessoas com a suspeita da doença, assim como os seus objetos. Também é recomendado o uso de máscaras em locais públicos para as gestantes e puérperas”, disse a médica.

O que é a varíola dos macacos?

É uma doença causada por um vírus e pode ser transmitida através do contato da pele, secreções ou por objetos pessoais do paciente infectado. Com suspeita da doença, a pessoa deve ser mantida em isolamento e ter roupas, roupa de cama e objetos pessoais higienizados com água e sabão separadamente. E, se possível, com água fervente.

Sintomas – A doença começa, quase sempre, com uma febre súbita, forte e intensa. O paciente também tem dor de cabeça, náusea, exaustão, cansaço e, fundamentalmente, o aparecimento de gânglios (inchaços popularmente conhecidos como "ínguas"), que podem acontecer tanto na região do pescoço, na região axilar, como na região perigenital. A manifestação na pele é chamada de papulovesicular uniforme, que são feridas ou lesões pelo corpo.