Alunos da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves acompanharam a palestra.Fotos: Fabio Guimarães

Publicado 03/08/2022 14:03

Dando início aos eventos do ‘Agosto Lilás’, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Assistência Social, através do Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom), realizou, na noite da última terça-feira (2), uma palestra para alunos da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves.

Com grande interação por parte dos alunos, a palestra abordou os tipos de violência aos quais muitas mulheres são submetidas em seus próprios lares e também apresentou o Centro Especial de Orientação à Mulher, explicando o sua função no acolhimento e direcionamento de mulheres vítimas de violência, seja ela física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. A palestra foi ministrada pela coordenadora do Ceom, Maria Bethânia Gomes, e Andrea Machado, técnica do Ceom. Antes do evento, os alunos puderam assistir a uma apresentação da Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo.

“ O Ceom tem a função de assistir e orientar mulheres maiores de idade que são vítimas de violência. Caso a mulher ainda não tenha procurado, nós encaminhamos ela para atendimento em uma delegacia, para o Ministério Público e também para a Defensoria. Em casos extremos de violência, também buscamos o encaminhamento dessa mulher para um abrigo”, disse a coordenadora do Ceom, Maria Bethânia Gomes.

Durante a palestra, alunas que foram vítimas de violência doméstica relataram suas experiências de agressões em seus relacionamentos conjugais e a relação de aprisionamento que tiveram com parceiros. Casos que serviram de alerta para o enfrentamento da violência contra a mulher, que podem culminar no feminicídio. Também foram abordados os danos psicológicos sofridos pelas vítimas, como a mulher pode realizar denúncia em casos de violência e também a importância da quebra do ciclo da violência, para que agressões não venham a ser reproduzidas por homens que presenciaram violência doméstica em seus lares.

Agosto Lilás - Ao longo do mês de agosto, serão realizados ciclos de palestras em escolas municipais, oficinas de artesanato acompanhadas de informações sobre a temática e roda de conversa sobre reflexões quanto ao combate da violência contra a mulher no Sesc São Gonçalo.

Também será realizada, no dia 9 de agosto, uma grande caminhada de mobilização para conscientização da violência contra a mulher. A concentração será na Praça Zé Garoto, às 8h30 e a saída às 9h, seguindo para a Praça Dr Luiz Palmier.

Confira a programação da Campanha Agosto Lilás 2022:

5 de agosto – Oficina de Tiara de Crochê, no Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara, às 10h e às 14h;

9 de agosto – Caminhada pela conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Saída da Praça Zé Garoto até a Praça Luiz Palmier, às 9h;

10 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Centro Pop, Mutondo, às 10h;

12 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Cras Jardim Catarina, às 9h30;

15 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Luiz Gonzaga para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18:30, em São Miguel;

16 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Castelo Branco para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Boaçu;

17 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Cras Guaxindiba, às 9h30;

19 de agosto – Oficina de Chaveiro de Miçanga, no Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara, às 10h e às 14h;

22 de agosto – Palestra de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, no campus da Uerj de São Gonçalo, às 10h, Patronato;

22 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Alcântara;

23 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Estadual Dom Antônio de Almeida Moraes Junior, às 9h, em Santa Luzia;

24 de agosto – Roda de Conversa: Reflexões sobre o combate da violência contra a mulher, no SESC São Gonçalo, às 13h;

26 de agosto – Oficina de Ponto Cruz, no Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara, às 10h e 14h;

30 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Amaral Peixoto para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Lindo Parque.