Uma nova frente de obras foi aberta no bairro Engenho Pequeno, na Rua Waldir dos Santos, na altura do Rincão do Senhor. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 02/08/2022 09:50

Após um ano do início do Programa Asfalta São Gonçalo a cidade continua a receber a pavimentação nos bairros para a alegria dos moradores. Segundo a Prefeitura, o banho de asfalto, atualmente, é garantida por quatro equipes que realizam o fresamento e a nova pavimentação em vias dos bairros Mutuá, Jóquei, Engenho Pequeno e Jardim Catarina.



Na última segunda-feira, uma nova frente de obras foi aberta no bairro Engenho Pequeno, na Rua Waldir dos Santos, na altura do Rincão do Senhor. No Jardim Catarina, a obra acontece na Avenida Santa Catarina.



O serviço é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo, após o asfalto ser produzido na Usina Municipal. O objetivo do programa é asfaltar 54 vias da cidade.



“Nós queremos transformar a cidade para a população sentir orgulho de ser gonçalense e, principalmente, ter mais qualidade de vida. Estamos com diversas obras no município. E, a cada dia, colocamos mais equipes na rua para transformar essa cidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.



A obra acontece em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, que entra com a sinalização das vias já recapeadas. Importantes corredores viários do município já receberam o banho de asfalto.







