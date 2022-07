Os participantes aprenderam a identificar e mapear as áreas de risco geológico e hidrológico. - Divulgação PMSG

Publicado 29/07/2022 10:37

A Subsecretaria Municipal de Defesa Civil de São Gonçalo deu início ao ciclo de palestras mensais que as equipes vão realizar até o fim do ano. Nesta quinta-feira (28), aconteceu o treinamento sobre “Mapeamentos de Riscos Geológicos e Hidrológicos como Subsídios para Construção de Planos Municipais”, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte.

Este primeiro encontro foi ministrado pelo geógrafo Marcelo Wermelinger Lemes e pelo geólogo Luis Sérgio Silva Costa. Os participantes aprenderam a identificar e mapear as áreas de risco geológico e hidrológico e como aplicar esses dados na elaboração de planos que servem para minimizar os riscos de desastres naturais.

O ciclo de palestras é oferecido para uma rede de voluntários que se inscrevem no programa Rede Salvar e são capacitados pelos agentes. O subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues, falou sobre a importância da participação dos voluntários nestas ações.

“A Defesa Civil trabalha para prevenir e minimizar os eventos de desastre. O ideal é que possamos oferecer esse trabalho em um curto espaço de tempo, de forma humanizada. O serviço de voluntariado é de extrema importância para nos ajudar a chegar a todas as pessoas e em diversos lugares, levando o máximo de informação possível”, disse.

Mariana Tavares, de 27 anos, é estudante de geologia e foi em busca de maior conhecimento com os profissionais da Defesa Civil.

“Eu estou no primeiro ano de Geologia pela Uerj e essa oportunidade de assistir a palestra com quem trabalha com isso no dia a dia é ótimo. É mais conhecimento. Espero poder ajudar”, disse.

Os interessados devem se inscrever no site www.redesalvar.defesacivil.rj.gov.br. As vagas são limitadas.