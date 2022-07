As ações aconteceram em várias vias de São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 29/07/2022 10:30

A segunda operação "São Gonçalo mais Segura", realizada na manhã desta quinta-feira (28), garantiu a abordagem de cerca de 500 motociclistas em quatro bairros do município. A ação, que foi realizada através de uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, teve como alvo a remoção de motocicletas que trafegam de forma irregular na cidade, visando coibir práticas criminosas. A operação contou com o apoio das secretarias de Transportes e de Ordem Pública.

Contando com equipes em pontos alternados e ocorrendo de forma simultânea, as ações aconteceram na Rua Sá Carvalho, esquina com a Rua José Argeu da Cruz Barros, no bairro Brasilândia; na Rua Getúlio Vargas, no Barro Vermelho; na rotatória da Estrada São Pedro com a Estrada do Pacheco, ligando os dois bairros; e na Rua Estrada do Coelho, esquina com a Rua José Robertieri, no Coelho. Ao todo, 49 motocicletas foram recolhidas e encaminhadas para o depósito municipal.

A ação conjunta teve a participação de agentes da Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal, policiais do 7º BPM e policiais civis das delegacias (72ª, 73ª, 74ª e 75ª DPs).

A Polícia Civil examinou os chassis de todas as motocicletas que foram abordadas durante a ação, verificando a documentação dos condutores para checagem da existência de algum mandado de prisão em aberto.

O secretário de Transportes, Fabio Lemos, relatou que as operações são importantes para reforçar o ordenamento urbano que vem sendo executado pela atual gestão.

“Essa é a segunda operação feita em menos de 15 dias no município, com o intuito de coibir a circulação de motocicletas irregulares pelas ruas. Conseguimos, através dessa integração, tirar de circulação várias motos que não estavam em condições de trafegar, estavam sem placas e tinham potencial para gerar infrações ou até mesmo serem usadas para práticas criminosas, colocando a nossa população em risco”, contou o secretário.

O secretário de Ordem Pública, Wellington Moreira, afirma que as atividades são uma forma de reforçar a segurança.

"Estamos trabalhando de forma alinhada com as forças de segurança no município. A presença de policiais do São Gonçalo Presente e guardas municipais durante as operações que coíbem a circulação de motocicletas irregulares pelas vias da cidade garante o progresso das atividades. Conseguimos dar uma pronta resposta para a população gonçalense, com maior sensação de segurança para os moradores", afirma o secretário.