A atração de férias fica disponível ao público, das 14h às 20h, até o dia 31 de julho. - Divulgação

A atração de férias fica disponível ao público, das 14h às 20h, até o dia 31 de julho. Divulgação

Publicado 27/07/2022 10:35

Até o fim deste mês um shopping de São Gonçalo está com uma estrutura moderna e supercolorida de cenários Instagramáveis para diversão dos clientes no período das férias escolares. Ao todo, são seis boxes com temas como sorvetão, nuvem e flamingo. A instalação pode ser utilizada por tiktokers, influenciadores ou, simplesmente, por quem quiser curtir a brincadeira.

“Quem estava precisando de um empurrãozinho para estrear aquela dancinha esperta nas redes sociais encontra a oportunidade ideal no Partage Shopping até o final do mês de julho. Estamos oferecendo, dentro do horário de funcionamento do espaço, uma monitora para orientar as pessoas que desejarem tirar fotos e fazer vídeos no local”, informa Luciana Monteiro, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Os painéis estão localizados no segundo piso do empreendimento.



Oficina de dança completa a programação

Nas sextas-feiras e sábados, dias 29 e 30 de julho, o local dá uma forcinha extra aos clientes mais dançantes com uma oficina em parceria do estúdio Ako Dance. A professora Marcella Rocha conduz uma aula inspirada nos fenômenos e nas trilhas sonoras mais tocadas no Tik Tok. A atividade acontece no espaço de Cenários Instagrameáveis, das 15h30 e 16h30.



Outras opções

O shopping está com um cardápio recheado de atrações voltado para o público infanto juvenil no mês de férias escolares. São opções para gastar aquela energia das crias e que cabem no bolso de todas as mães, pais e responsáveis. Entre elas, o Play Toy, o Rally Kids, o Clubinho Kids, o espaço Vikings e o Trenzinho. Além do Cinemark.