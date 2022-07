Dois espetáculos com alunos do Curso de Teatro Carol Araujo serão apresentados ao público no próximo sábado (30). - Divulgação

Publicado 27/07/2022 10:08

Ao fechar a programação do Teatro Municipal de São Gonçalo do mês de julho, dois espetáculos do Curso de Teatro Carol Araujo serão apresentados ao público no próximo sábado (30). A população vai poder concorrer a pares de ingressos para os espetáculos, através de uma ação no Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura (@turismoculturasg), nesta próxima quinta-feira (28).

Escrita por Andréa Ramos e Lucas Nunes, com colaboração dos alunos Kaio Rebello e Sofia Ramos, a primeira peça do sábado é o infantil “Acampa Kids”. A narrativa é sobre um acampamento que retorna às suas atividades após um bom tempo fechado. As crianças entram em um jogo para ver qual grupo é o melhor, os Gênios ou as Corajosas, porém uma estranha figura promete deixar essa competição ainda mais interessante.

Logo depois, às 19h30, é a vez da comédia “Fora da Caixa”. Escrita por Lucas Nunes, um grupo de famosos da internet é convidado a participar de um novo reality show. Provas de resistência, dinâmicas e muitas danças movimentam esse jogo, que promete revelar os segredos mais bem guardados dos participantes.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta quinta-feira (28), às 14h, 12 pares de ingressos para o “Acampa Kids”, e às 16h, oito pares de ingressos para a “Fora da Caixa”.

A classificação dos dois espetáculos é livre. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos pelo número (21) 99329-2129.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. “Acampa Kids”, às 16h, e “Fora da Caixa”, às 19h30. Preço: R$ 30 (inteira). Classificação: livre.