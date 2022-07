A Feira do Gradim foi a contemplada com novos banheiros. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Feira do Gradim foi a contemplada com novos banheiros.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 25/07/2022 10:08 | Atualizado 25/07/2022 10:09

A Prefeitura de São Gonçalo segue com a instalação de banheiros químicos nas feiras livres da cidade. Neste sábado (23), a Feira do Gradim foi a contemplada com novos banheiros que beneficiam os feirantes durante o trabalho, assim como os frequentadores que por ali passam semanalmente.

“Antes, tínhamos que pedir aos comerciantes da região para utilizar o banheiro e nem todos deixavam. Agora, podemos contar com um banheiro químico novo. Que todos os feirantes tenham consciência de manter os banheiros em boas condições”, disse João da Matta, feirante há mais de 10 anos no Gradim.

Também já receberam os banheiros químicos as feiras de Alcântara, Itaúna e Rocha. A tradicional Feira de Neves, que recebe milhares de pessoas todos os domingos, conta com um banheiro público, promessa de campanha do prefeito Capitão Nelson, que foi entregue em outubro do ano passado.

A professora de inglês Eliane Amaral, de 54 anos, é frequentadora de carteirinha da tradicional Feira do Gradim. Moradora do Porto da Madama, ela marca presença todo sábado na feira após sua caminhada matinal.

“Todo sábado, depois de fazer meu exercício físico, passo na feira para comprar as frutas da semana, além do pastel com caldo de cana. Sempre senti a necessidade de ter um banheiro químico por aqui, pois sei que muitas pessoas passam horas na feira, além dos feirantes. Tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas”, disse a professora.

A Feira do Gradim conta com barracas de frutas, legumes, produtos nordestinos, queijos, flores, além de roupas e sapatos. O funcionamento é de 6h às 14h, aos sábados.