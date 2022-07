As máquinas estão trabalhando no asfalto da Avenida Francisco Azeredo Coutinho. - Divulgação PMSG

Publicado 22/07/2022 10:27

A Prefeitura de São Gonçalo ao ser questionada sobre as obras da Estrada de Ipiiba, no bairro Santa Isabel, informou que as intervenções estão avançando. "Motoristas e moradores que utilizam a Avenida Francisco Azeredo Coutinho já encontram uma parte da via asfaltada e a outra parte sendo preparada", avisou o Executivo gonçalense.

De acordo com as informações, são aproximadamente seis quilômetros de extensão, que receberão, além da pavimentação, a instalação de caixas coletoras de águas pluviais e manilhas para ajudar no escoamento da água em dias chuvosos. "A intervenção vai desafogar o trânsito da região e melhorar a qualidade de vida dos moradores, já que a via é bastante utilizada porque liga o bairro de Santa Izabel à RJ-106", ressaltou o poder público.



A obra foi dividida em três etapas. O trecho entre a Estrada de Santa Izabel e a Rua Epitácio Pessoa já recebeu pavimentação, drenagem e calçada, totalizando dois quilômetro de extensão de obras concluídas. Atualmente, os trabalhos estão acontecendo na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no trecho entre a ponte ao lado do CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro até a RJ-106.



A terceira parte da obra – o maior trecho a ser feito – também está em execução, e irá beneficiar parte da Estrada da Meia Noite e o trecho 3 da Estrada de Ipiíba, com drenagem e pavimentação. Ao todo foram investidos R$ 15.398.590,45.