o secretário de Habitação, Pedro Pericar, convocou as construtoras para participar da ação. - Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 20/07/2022 11:30

Os agentes de segurança pública já podem retirar suas dúvidas sobre as condições para aquisição da casa própria com descontos especiais. Nesta terça-feira (19), na base da Secretaria de Ordem Pública, na Estrela do Norte, o secretário municipal de Habitação de São Gonçalo, Pedro Pericar, deu início a uma feira de imóveis que garante aos servidores de segurança pública opções de financiamento para adquirir um imóvel, utilizando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). O evento é uma parceria entre as secretarias municipais de Habitação, Ordem Pública e Gestão Integrada e Projetos Especiais.

Os interessados podem visitar os cinco estandes até a próxima quinta-feira (21), das 9h às 17h, no pátio da secretaria. Os profissionais responsáveis por cada estande receberam instruções para orientar os agentes de segurança pública a respeito das condições de financiamento por meio do ''Habite Seguro" — programa que garante ofertas especiais para aquisição de empreendimentos.

O evento tem como objetivo auxiliar guardas municipais, agentes do programa São Gonçalo Presente e servidores municipais a conquistarem a casa própria, garantindo oportunidades e mais comodidade para o funcionalismo de São Gonçalo.

"Esse evento é para o nosso agente de segurança pública. É por isso que estamos realizando esse evento dentro da Ordem Pública. A Secretaria de Habitação convocou as construtoras para participar da ação. Além de valorizar o agente de segurança, conseguimos fomentar o mercado da construção civil", afirmou o secretário de Habitação, Pedro Pericar.

A feira está sendo promovido pela Caixa Econômica Federal, com a participação de construtoras que atuam no município de São Gonçalo. Os servidores municipais que desejam adquirir a casa própria podem se dirigir até o prédio público, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 765, na Estrela do Norte.

Condições – Para solicitar o crédito, os profissionais de segurança pública devem comprovar o vínculo empregatício e atender aos seguintes requisitos; ter no mínimo três anos de exercício efetivo no cargo público; estar apto junto à instituição financeira para contratação de financiamento; não fazer parte do regime jurídico de cargos ou funções de natureza temporária; não ser ocupante exclusivamente de cargo em comissão, função de confiança ou posto de mesma natureza. O formulário para preenchimento da solicitação fica disponível no site do programa Habite Seguro, na aba ‘Como aderir’.