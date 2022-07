O presidente da FSC, José de Sousa e Silva, tem a meta de capacitar e empregar quatro mil pessoas apenadas de todo o Estado até o final do ano. - Divulgação

O presidente da FSC, José de Sousa e Silva, tem a meta de capacitar e empregar quatro mil pessoas apenadas de todo o Estado até o final do ano.Divulgação

Publicado 20/07/2022 11:01

A Secretaria Municipal de Prevenção ao Álcool e Drogas (Sempad) de São Gonçalo, em parceria com a Fundação Santa Cabrini (FSC), vai realizar, nesta sexta-feira, 22, uma ação social voltada para prestar assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Estão sendo esperadas cerca de 60 pessoas, parte delas com algum tipo de vício ou em cumprimento de pena, que receberão assistência social, psicológica e a oferta de cursos de qualificação gratuitamente. O encontro acontecerá a partir das 10h, no auditório da Sempad, na Venda da Cruz, em São Gonçalo.



No cronograma da ação estão as palestras, a roda de apoio com as comunidades terapêuticas e a inscrição para cursos gratuitos de Informática, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais. A parceria entre a Sempad e a FSC faz parte de um pacote de medidas adotadas para garantir a reabilitação de pessoas e a reintegração social, segundo o secretário Wanderson Dias.

“Nosso trabalho acontece dentro e fora da secretaria através de ações semanais realizadas nas ruas de São Gonçalo e aqui estas pessoas ou grupos recebem o acolhimento dos profissionais da psicologia, assistência social, saúde e de órgãos parceiros”, explicou Dias, que desta vez, contou com a parceria da Fundação Santa Cabrini, órgão vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.



A Fundação, que fica no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, trabalha há 45 anos com foco na qualificação profissional de pessoas em cumprimento de pena e a empregabilidade dos mesmos, afim de diminuir a reincidência criminal e garantir que estas pessoas tenham uma segunda chance. O presidente da FSC, José de Sousa e Silva tem a meta de capacitar e empregar 4 mil pessoas apenadas de todo o Estado até o final do ano através e parcerias firmadas com as instituições capacitadoras UERJ e Sebrae, e empresas parceiras que recebem estes os apenados como os novos profissionais no mercado de trabalho.



“Estaremos sempre de portas abertas para somar com iniciativas como esta. É sempre muito positivo para que possamos ir até os locais levar este trabalho, assim como já fazemos dentro dos presídios e na nossa sede. Isso se chama somar forças para que essas pessoas possam ser resgatadas ao convívio familiar e social”, finalizou o presidente. O evento será aberto ao público e acontecerá na sede da Sempad, na Rua Dr. Porciúncula, 395, 2º andar, na Venda da Cruz, das 10h às 13h.