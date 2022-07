O objetivo é trazer o programa Habite Seguro e valorizar os agentes de segurança. - Divulgação

Publicado 18/07/2022 09:43

A feira de imóveis para agentes de segurança pública ganhou novas datas. Nos próximos dias 19, 20 e 21 de julho, será realizado o evento, que possibilitará aos guardas municipais de São Gonçalo a compra da casa própria com condições especiais. O evento acontecerá de 9h às 17h, na Avenida Presidente Kennedy, 765, na Estrela do Norte. A feira é uma parceria entre as secretarias de Ordem Pública, Habitação e Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo.

Os agentes de segurança pública terão condições especiais para adquirir um imóvel, utilizando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), através do programa Habite Seguro. A proposta é oferecer opções de financiamento para aquisição de imóveis aos servidores municipais da segurança pública.

O evento será promovido pela Caixa Econômica Federal e contará com a participação de construtoras que atuam no município. Durante os três dias do evento, serão disponibilizados estandes com ofertas dos empreendimentos da cidade. A feira também disponibilizará opções para aquisição da casa própria aos servidores municipais da Prefeitura de São Gonçalo.

"Estamos empenhados em oferecer aos nossos agentes de segurança pública mais comodidade para sua vida pessoal, buscando diminuir os riscos à vida de cada um deles. Por isso, em conjunto com a pasta de Habitação, conseguimos firmar essa parceria, trazendo para dentro da nossa instituição uma feira de imóveis que vai proporcionar uma oportunidade para compra da casa própria, em locais que não sejam áreas conflituosas", disse o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira.

O secretário de Habitação, Pedro Pericar, destacou que a feira irá também fomentar o mercado de construção civil do município.

"O objetivo de trazer o programa Habite Seguro é valorizar nossos agentes de segurança pública. Essa parceria tem como foco criar uma aproximação com as construtoras para fomentar o mercado da construção civil que, em contrapartida, acaba gerando empregos em nosso município, dando acesso à moradia, com programas de financiamento", afirmou o secretário.

Solicitação do crédito - Para solicitar o crédito, os profissionais de segurança pública devem comprovar o vínculo empregatício e atender aos seguintes requisitos; ter no mínimo três anos de exercício efetivo no cargo público; estar apto junto à instituição financeira para contratação de financiamento; não fazer parte do regime jurídico de cargos ou funções de natureza temporária; não ser ocupante exclusivamente de cargo em comissão, função de confiança ou posto de mesma natureza. O formulário para preenchimento da solicitação fica disponível no site do programa Habite Seguro, na aba ‘Como aderir’.