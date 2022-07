Intervenção é fundamental para conter os alagamentos crônicos no bairro. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Intervenção é fundamental para conter os alagamentos crônicos no bairro.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 15/07/2022 10:21

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou que as obras de infraestrutura e pavimentação no bairro Colubandê, que irão beneficiar várias ruas, seguem a todo vapor. O Executivo disse que nesta fase, a equipe está realizando a macrodrenagem, com instalação de galerias de grande porte na Rua Quintiliano da Fonseca, e limpeza de um afluente do Rio Alcântara que corta a região.

"Esta intervenção é fundamental para conter os alagamentos crônicos no bairro e antecede os serviços de pavimentação das vias", afirmou o poder público.



Com as obras, outras ruas são beneficiadas como a Avenida José Mendonça de Campos, a Rua José Assunção, a Rua Honório Ferreira, a Rua Álvaro Leitão, a Rua Ricardo de Souza, a Rua Carolina da Fonseca, a Rua Geraldo Silva, a Rua Jonas da Fonseca e a Rua Otávio Fonseca. Ao todo serão 3,2 quilômetros contemplados pelo serviço, cujos investimentos ultrapassam R$ 17 milhões e tem previsão de entrega em oito meses.



A última etapa dos trabalhos de pavimentação em todas as ruas beneficiadas só será realizada após a conclusão dos serviços de macrodrenagem na região.





“Fizemos uma vistoria técnica no local e eu não posso só asfaltar sem antes tratar a raiz do problema. Por isso, estamos fazendo essa macrodrenagem junto com a dragagem do rio. Quando tudo isso for concluído, iniciaremos a pavimentação das ruas que estão no pacote”, disse o prefeito Capitão Nelson.