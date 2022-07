Desde que a ferramenta foi lançada, os serviços da corporação ganharam mais agilidade. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Desde que a ferramenta foi lançada, os serviços da corporação ganharam mais agilidade.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 13/07/2022 10:14 | Atualizado 13/07/2022 10:17

A Guarda Municipal de São Gonçalo atua no auxílio a pedestres, ronda escolar e organização do trânsito. E após implantação do novo sistema de registros de ocorrências, que substituiu o antigo Talão de Registro de Ocorrências (TRO), as equipes otimizam a atuação e trabalham ainda mais nas incidências das ações.

Lançado oficialmente no mês de março, através da ferramenta de registros, os guardas municipais têm desenvolvido um novo serviço de auxílio à população gonçalense durante as atuações pelas vias públicas do município. Neste período, o auxílio a transeuntes foi responsável por 24,44% das ocorrências.

Outro ponto de destaque é o trabalho realizado nas unidades escolares, através do Grupamento de Ronda Escolar (Gere), alcançando uma porcentagem de 23,33%, nos indicadores de apoio a crianças e adolescentes. As ações de trânsito também têm sido eficazes na manutenção da cidade, tendo um registro de 21,11% nas atribuições das vias públicas de São Gonçalo no mesmo período.

Desde que a ferramenta foi lançada, os serviços da corporação ganharam mais agilidade e eficiência ao trabalho atribuído aos procedimentos operacionais e administrativos. O sistema informatizado também auxilia de forma mais eficaz nos registros das estatísticas e ações da gestão pública.

O coordenador do Observatório de Segurança Pública, Dolph Ferreira Costa, afirma que esses números acrescentam uma grande melhora no quantitativo de registros.

"Esses números demonstram uma crescente melhora no quantitativo de registros efetuados pelos agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo. Sabemos que ainda existe um número de subnotificações que buscamos reduzir, para que, efetivamente, todo o trabalho efetuado pela instituição seja devidamente registrado, ajudando no desenvolvimento de novas políticas públicas ", afirmou o coordenador.



Guarda Municipal reforça atendimento à população





Nova ferramenta monitora ocorrências









Auxílio a pedestres, ronda escolar e organização do trânsito são as atribuições com maior incidência nas ações da Guarda Municipal de São Gonçalo. Após implantação do novo sistema de registros de ocorrências, que substituiu o antigo Talão de Registro de Ocorrências (TRO), a Guarda vem otimizando a atuação das equipes.





Lançado oficialmente no mês de março, através da ferramenta de registros, os guardas municipais têm desenvolvido um novo serviço de auxílio à população gonçalense durante as atuações pelas vias públicas do município. Neste período, o auxílio a transeuntes foi responsável por 24,44% das ocorrências.





Outro ponto de destaque é o trabalho realizado nas unidades escolares, através do Grupamento de Ronda Escolar (GERE), alcançando uma porcentagem de 23,33%, nos indicadores de apoio a crianças e adolescentes. As ações de trânsito também têm sido eficazes na manutenção da cidade, tendo um registro de 21,11% nas atribuições das vias públicas de São Gonçalo no mesmo período.





Desde que a ferramenta foi lançada, os serviços da corporação ganharam mais agilidade e eficiência ao trabalho atribuído aos procedimentos operacionais e administrativos. O sistema informatizado também auxilia de forma mais eficaz nos registros das estatísticas e ações da gestão pública.





O coordenador do Observatório de Segurança Pública, Dolph Ferreira Costa, afirma que esses números acrescentam uma grande melhora no quantitativo de registros.





"Esses números demonstram uma crescente melhora no quantitativo de registros efetuados pelos agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo. Sabemos que ainda existe um número de subnotificações que buscamos reduzir, para que, efetivamente, todo o trabalho efetuado pela instituição seja devidamente registrado, ajudando no desenvolvimento de novas políticas públicas ", afirmou o coordenador.