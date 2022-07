Participaram do campeonato equipes dos núcleos do Programa de Inclusão Esportiva da Semel e do projeto São Gonçalo em Movimento. - Divulgação PMSG

Publicado 12/07/2022 10:28

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), realizou mais uma edição do Torneio de Vôlei 4x4 misto, no último sábado (9), na quadra do Ginásio Henrique Lage, no bairro Venda da Cruz. Mais de 250 pessoas prestigiaram a competição.

Participaram do campeonato equipes dos núcleos do Programa de Inclusão Esportiva da Semel e do projeto São Gonçalo em Movimento, além de 12 times do bairros Rocha, Itaúna, Colubandê, Arsenal, Marambaia, Tribobó, Paraíso, Salgueiro, Neves e Trindade.

A grande equipe vencedora foi a do bairro Marambaia; a vice-campeã de Tribobó e a terceira colocada, do Salgueiro.

O torneio contou com a presença do secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal, e do subsecretário Alex Santos, além de professores da secretaria.

"O vôlei é uma modalidade que sempre deu resultados positivos para o Brasil em grandes competições. Nossa ideia é incentivar a prática do esporte e, quando possível, promover competições, pois sabemos que nossa cidade é repleta de talentos que podem seguir na vida esportiva", disse o secretário