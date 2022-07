Uma equipe também realizou a construção de uma calçada no entorno do espaço de lazer. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 12/07/2022 10:18

Uma equipe da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo realiza reparos no asfalto e em uma praça do bairro Sacramento. A pedido do prefeito Capitão Nelson, as Ruas Carlos Rocha e Maria Cecília de Sá receberam nova pavimentação, além de intervenções e nova pintura nos brinquedos, que ficam no playground da praça.

Funcionários também realizam a construção de uma calçada no entorno do espaço de lazer, enquanto os servidores de Parques e Jardins realizaram a poda das árvores e capinagem da via.



Os gonçalenses locais comemoraram. “Aqui são duas ruas que saem no mesmo local. E é sem saída. Então, sempre ficamos meio esquecidos aqui. Mas, quando vimos os homens chegando com os equipamentos, deu até uma esperança. As crianças vão ter uma pracinha para brincar e nós vamos andar em uma rua sem buracos. Uma maravilha”, disse o morador Rodrigo Medeiros, de 39 anos.



Atualmente, uma parte da via já recebeu a pavimentação e a outra, sem saída, está sendo preparada para receber a concretagem. O serviço tem previsão de término para a próxima quarta-feira (13).