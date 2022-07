As vagas serão distribuídas com prioridade para alunos da rede municipal e funcionários do município de São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

As vagas serão distribuídas com prioridade para alunos da rede municipal e funcionários do município de São Gonçalo. Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 08/07/2022 19:08

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (Ciug) vai iniciar, na próxima semana, o período de inscrição para as 380 vagas nos cursos de inglês, redação, francês e espanhol. A inscrição será de forma online, no endereço https://servicos.pmsg.rj.gov.br/educacao/ciug/. O aluno interessado pode se cadastrar de 12 a 14 de julho e as vagas serão distribuídas com prioridade para alunos da rede municipal e funcionários do município de São Gonçalo.

Serão oferecidas 190 vagas para o curso de inglês, 40 vagas para o curso de redação, 50 vagas para o curso de francês e 100 vagas para o curso de espanhol. Para se inscrever, é necessário ter a idade mínima de 13 anos e ter concluído o sétimo ano do Ensino Fundamental.

No momento da inscrição, pela internet, deverão ser fornecidos os dados: nome completo; endereço completo; telefone para contato; data de nascimento; nome da escola que estuda (se for o caso); grau de escolaridade; se for funcionário da rede municipal, identificar a secretaria onde trabalha; indicação do turno que quer estudar.

Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição no mesmo idioma. A relação dos candidatos classificados estará disponível no dia 19 de julho, às 14h, no site da www.pmsg.rj.gov.br. A efetivação da matrícula será realizada no CIUG, nos dias 21 de julho (de 14h às 19h), 22 de julho (de 14h às 19h) e 25 de julho (de 8h às 20h).

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) está localizado na Rua Doutor Gradim, s/nº - Porto da Madama – São Gonçalo.