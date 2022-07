A previsão é de que as obras durem oito meses - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A previsão é de que as obras durem oito mesesDivulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 06/07/2022 10:33

As obras de infraestrutura no bairro Colubandê, anunciadas pelo prefeito Capitão Nelson em março deste ano, seguem em ritmo acelerado. A Rua Quintiliano da Fonseca está recebendo as ações de macrodrenagem. Esta etapa é fundamental para conter o problema de alagamento crônico que existe na região.

Outras ruas beneficiadas são a Avenida José Mendonça de Campos, Rua José Assunção, Rua Honório Ferreira, Rua Álvaro Leitão, Rua Ricardo de Souza, Rua Carolina da Fonseca, Rua Geraldo Silva, Rua Jonas da Fonseca e Rua Otávio Fonseca. Ao todo serão 3,2 quilômetros contemplados pelo serviço, cujos investimentos ultrapassam R$ 17 milhões.

A previsão é de que as obras durem oito meses. A última etapa dos trabalhos de pavimentação em todas as ruas beneficiadas só será realizada após a conclusão dos serviços de macrodrenagem na região

Os trabalhos foram iniciados após uma vistoria técnica ao local, que sofre há anos com ineficiência da captação da rede pluvial. “Não adianta eu asfaltar tudo sem antes fazer esse serviço de macrodrenagem em toda a região. Vamos fazer um trabalho direito para trazer dignidade não só aos moradores, mas também para todos que utilizam as vias do bairro”, disse o prefeito Capitão Nelson.

No final do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou um trabalho de redimensionamento das caixas coletoras já existentes, além de criar outras, para pôr fim ao problema de enchentes na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Colubandê.