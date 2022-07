A troca das lâmpadas acontecem em postos da Enel na Estrela do Norte e no Colubandê. - Divulgação

Publicado 05/07/2022 10:53

Os gonçalenses vão receber, hoje, terça-feira (5/7) e amanhã, quarta-feira (6/7) palestras com dicas de consumo consciente e troca de lâmpadas nos bairros Estrela do Norte e no Colubandê. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa: utilização correta dos aparelhos domésticos sem gastos desnecessários.



Os participantes também vão poder trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de led que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas lâmpadas por unidade consumidora.

Os pontos de troca vão estar:

Dia: Terça-feira (5/7)



Horário: 14h às 16h



Local: Estrela do Norte



Endereço: Rua Boqueirão Pequeño, 97



Dia: Quarta-feira (6/7)



Horário: 14h às 16h



Local: Colubande



Endereço: Rua Salvatori, s/n Rua Salvatori, s/n