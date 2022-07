Nesta semana, os beneficiados foram os funcionários dos cemitérios públicos da cidade. - Divulgação PMSG

Publicado 04/07/2022 10:24

A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizará mais três edições do projeto Funasg Itinerante nas próximas semanas. Na ação, os profissionais visitarão os servidores da sede da Prefeitura de São Gonçalo e das secretarias municipais de Educação, Ordem Pública (Seop) e de Cultura, entre 9h e 16h. Nesta semana, os beneficiados foram os funcionários dos cemitérios públicos da cidade.

O projeto Funasg Itinerante tem o objetivo de levar serviços de saúde e de enfermagem, vacinação contra o coronavírus e gripe para os servidores efetivos e comissionados. Além de levar os serviços de saúde, os profissionais apresentam aos servidores efetivos o que eles e seus dependentes têm direito na fundação.

“Esperamos alcançar um número maior de servidores no município que tem direito a utilizar os serviços da fundação. Temos atendimentos ambulatoriais, exames e atividades para a promoção da saúde mental do servidor efetivo. Se ainda não tem, faça a sua carteira e de seus dependentes. O serviço é totalmente gratuito e muitas vezes os servidores efetivos nem sabem que têm direito”, disse a presidente da Funasg, Luciana de Souza Alves da Costa.

Nas ações, os funcionários que apresentam alguma mudança nas avaliações de saúde são encaminhados para marcações de consultas e exames. Os dados dos servidores por onde o projeto Funasg Itinerante passa estão sendo coletados para mapear o perfil da saúde dos servidores efetivos e dar prosseguimento com outras estratégias de prevenção e atenção à saúde. A Funasg fica no segundo piso do estacionamento do São Gonçalo Shopping, em Boa Vista.

A programação é a seguinte:

Dias 04 e 05/07: Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo;

Dias 06 e 07/07: Secretarias municipais de Ordem Pública e de Cultura;

Dias 11 e 12/07: Secretaria municipal de Educação.