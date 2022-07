São Gonçalo

Aprovado na Alerj o tombamento estadual do Clube Tamoio em São Gonçalo

A iniciativa é da deputada estadual Zeidan do Partido dos Trabalhadores e visa preservar o patrimônio do centenário clube na segunda cidade mais populosa do estado e que ficou conhecido com os famosos desfiles de gala nos carnavais das décadas passadas

Publicado 29/06/2022 18:09 | Atualizado há 2 dias