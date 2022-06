A deputada estadual Zeidan disse que o tombamento foi uma vitória do seu mandato. - Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:09

O Tamoio Futebol Clube, tradicional espaço de São Gonçalo, será tombado como patrimônio cultural do Estado após derrubada do veto do governador Cláudio Castro pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A iniciativa é da deputada estadual Zeidan do Partido dos Trabalhadores e visa preservar o patrimônio do centenário clube na segunda cidade mais populosa do estado e que ficou conhecido com os famosos desfiles de gala nos carnavais das décadas passadas.

De acordo com os trâmites, o Projeto de Lei 5064/2021 foi aprovado em 2 de março e depois vetado pelo governador, retornando à Casa Legislativa que derrubou o veto na terça-feira, (28/6).

"É uma vitória do nosso mandato e dos parlamentares fluminenses que entenderam a importância de manter a tradição de um clube tão importante como o Tamoio, mas a vitória maior é da população gonçalense que terá preservada parte de sua história. O Tamoio foi palco da abertura de inúmeros carnavais do nosso estado, com desfiles luxuosos de fantasias. A preservação dessa cultura precisa ser mantida. Fico feliz por ter trazido essa discussão", defendeu Zeidan.

O Clube era tombado em âmbito municipal e teve seu destombamento aprovado pelos vereadores de São Gonçalo, após ter parte de suas instalações vendidas num leilão para arcar com uma dívida trabalhista. No entanto, o espaço segue um imbróglio judicial que não permite que sejam alteradas ou até mesmo derrubadas como sinalizaram que seria possível com o destombamento municipal.

Segundo a decisão do Tribunal de Justiça, o descumprimento da liminar configura crime de desobediência e ato atentatório, podendo acarretar multa de R$ 50 mil por ato praticado em desconformidade com a decisão e com a decisão legislativa fica agora inviável qualquer mudança nas dependências do Tamoio.

Com autoria da deputada Zeidan, são co-autores do Projeto de Lei as deputadas Renata Souza, Enfermeira Rejane e os deputados Waldeck Carneiro, Bebeto, Márcio Canela, Giovani Ratinho e Eurico Júnior e do ex-deputado Ronaldo Anquieta.