A vacina BCG, que em 2019 teve cobertura vacinal de 112,5% do público-alvo em São Gonçalo, teve apenas 54,4% em 2020. - Divulgação PMSG

A vacina BCG, que em 2019 teve cobertura vacinal de 112,5% do público-alvo em São Gonçalo, teve apenas 54,4% em 2020.Divulgação PMSG

Publicado 28/06/2022 14:49

A vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) é considerada uma das vacinas mais importantes para o recém-nascido. Tanto que ganhou um dia só pra ela. No próximo dia 1º de julho, comemora-se o Dia da Vacina BCG, mesmo dia em que ela foi criada. O imunizante, que tem dose única e deve ser aplicada nos primeiros dias de vida ou até os 4 anos, faz parte da rotina e está disponível em seis unidades de saúde de São Gonçalo. Embora seja de suma importância, a vacina tem tido baixa procura nos últimos anos e até junho deste ano não chegou a 8%.

A vacina BCG, que em 2019 teve cobertura vacinal de 112,5% do público-alvo em São Gonçalo, teve apenas 54,4% em 2020. Em 2021, foi de 43,75%. E, até junho deste ano, apenas 7,36% do público-alvo teve a dose da vacina aplicada. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), Thainá Fratane, alerta a população para a importância de ter a vacinação em dia.

“A BCG é uma das vacinas mais importantes para o bebê, principalmente nos primeiros meses de idade, pois evita as formas graves da tuberculose. Os pais devem levar o seu bebê logo nos primeiros dias de nascido a fim de proteger de forma mais rápida contra a tuberculose. Na Maternidade Municipal Mário Niajar, em Alcântara, os bebês já saem vacinados. Caso não tenha recebido a vacina na unidade por algum motivo, os pais podem procurar qualquer local que aplique a vacina logo após a alta médica”, explicou.

A BCG protege o bebê contra a tuberculose, principalmente em relação aos tipos mais graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (disseminada pelo corpo através da corrente sanguínea). Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala e materiais contaminados. Pessoas assintomáticas também podem transmitir a doença. A tuberculose é uma doença grave que afeta pulmões, ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). O principal sintoma é a tosse, acompanhada de expectoração com sangue, falta de ar e febre.

Cicatriz – Característica da vacina é a marca que ela deixa no braço direito do bebê, local onde ela é aplicada. Não se deve colocar nenhum produto, medicamento ou curativo sobre a cicatriz, que nada mais é que a reação do corpo à vacina. É aconselhável apenas a higienização com água e sabão durante o banho e evitar atritos no local. A cicatriz começa a aparecer, normalmente, duas semanas após a aplicação do imunizante e é a prova que a BCG está fazendo o efeito esperado.

Atualização – A atualização da caderneta de imunização pode ser feita em qualquer sala de vacinação da rede pública de saúde. É importante que a população leve a caderneta, que será avaliada e atualizada de acordo com cada situação. A atualização da caderneta é importante para reduzir o risco de reintrodução de várias doenças já erradicadas no país, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva.

Confira onde vacinar os bebês – Para evitar o desperdício e otimizar as doses disponíveis da vacina BCG, a Semsa realiza o agendamento para a aplicação do imunizante nos cinco polos sanitários da cidade e na Clínica Municipal Dr. Zerbini, no Arsenal. A vacinação acontece em dias específicos em cada unidade com agendamento prévio ou por ordem de chegada.

Unidades e dias de vacinação:

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda e quarta, das 8h às 14h

Com agendamento todos os dias presencialmente ou pelo telefone (21) 2729-4727

Clínica Municipal Dr. Zerbini, Arsenal

Sexta, das 8h às 14h

Com agendamento todos os dias presencialmente

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Terça e sexta, das 8h às 12h

Com agendamento todos os dias presencialmente ou pelo telefone (21) 2702-5643

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Segunda, quarta e quinta, a partir das 8h

Por ordem de chegada e até terminar o frasco

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta, das 14h às 16h30

Com agendamento todos os dias presencialmente.

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa. Quarta, a partir das 8h para dez pacientes e com agendamento todos os dias presencialmente.