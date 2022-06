Cerca de 5 mil pessoas, que vão ao local mensalmente, serão beneficiadas. - Divulgação PMSG - Foto: Alex Alves

Publicado 24/06/2022 09:53 | Atualizado 24/06/2022 09:53

Os pacientes que buscam atendimento no Núcleo de Assistência Farmacêutica de São Gonçalo aprovaram o novo endereço do órgão, que há um mês deixou as dependências da Secretaria de Saúde no Shopping São Gonçalo, no Boa Vista, para uma ampla casa na Travessa Jorge Soares, 157, no Centro da cidade. A mudança, segundo o prefeito Capitão Nelson e o secretário de Saúde, Gleison Rocha, facilita o acesso de cerca de 5 mil pessoas que vão ao local mensalmente, seja para a retirada de medicamentos ou para a realização de cadastros e outros serviços.

O estudante Rodrigo Oliveira, de 27 anos, foi com a mãe Nildete, de 66, até o órgão na tarde desta terça-feira (21) para verificar a bateria do aparelho de glicose e retirar as fitas para medição de glicose que a aposentada usa há quase 15 anos. "A mudança de local foi maravilhosa. Além de ser fácil acesso, as dependências são maiores, melhores. Super aprovado", garantiram os moradores do bairro Lindo Parque.

A garçonete Karine Silva, de 35 anos, também aprovou a mudança e aproveitou para levar a vizinha Raimunda Celia, de 65, para fazer cadastro solicitando uma caneta para aplicação de insulina. "Eu demorava quase uma hora e meia do Jardim Catarina até o Shopping São Gonçalo para buscar a minha medicação. Hoje, com a vinda da farmácia para o Centro de São Gonçalo, levo meia hora", garantiu.

O Núcleo de Assistência Farmacêutica comporta os programas municipais PDA e Hiperdia, que distribui aparelhos para medição da glicose e insulinas; e de tabagismo, que entrega medicamentos para parar de fumar àqueles que fazem parte do tratamento oferecido pela secretaria em postos de saúde. O local abriga também farmácia e nutrição judicial, que distribuem medicamentos, insumos e fórmulas especiais através de mandados judiciais da cidade; além do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), uma parceria com o Governo do Estado, que entrega medicamentos.

“Demos funcionalidade à farmácia e melhoramos o atendimento e locomoção para as pessoas que precisam dos medicamentos. A antiga localização era contramão para muitas pessoas, que às vezes precisavam pegar duas ou três conduções. Agora estamos no Centro de São Gonçalo. A Saúde é para atender a população e é para isso que nós estamos no serviço público”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Para ter acesso aos medicamentos – tanto dos programas municipais quanto do Ceaf – os gonçalenses devem preencher os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Governo do Estado. Uma das exigências é ter o laudo médico especializado com a classificação internacional de doenças (CID) e ser morador da cidade. “Qualquer pessoa que tenha laudo com CID pode ter acesso aos remédios. Basta preencher o protocolo que o Estado estabelece e passar pela aprovação da análise técnica da equipe da SES (Secretaria de Estado de Saúde)”, explicou o coordenador do Núcleo Farmacêutico, Dayllon Ruan.