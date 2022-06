A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo preparou uma série de atrações culturais. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 24/06/2022 09:11 | Atualizado 24/06/2022 09:12

Após passar por obras de reformas em toda a sua extensão, o Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino, em Neves, está pronto para receber a população novamente nesta sexta-feira, às 16h.

A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo preparou uma série de atrações culturais, como shows e apresentações de dança. Além disso, o público também poderá ter acesso à gastronomia com comidas típicas do Nordeste e artesanato nos 21 quiosques montados no local.

Com a reabertura, o Centro de Tradições Nordestinas irá funcionar às sextas, das 18h às 1h; sábados, das 12h às 1h; e domingos, das 10h às 22h.

“O Centro de Tradições Nordestinas está pronto para receber os gonçalenses e visitantes de outras cidades nessa grande reabertura. Durante meses realizamos reformas para melhor atender o público. Sabemos da importância do local para a cultura da nossa cidade e estamos de portas abertas para todos os artistas gonçalenses", disse o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, que, na tarde desta quinta-feira (23), vistoriou os preparativos finais para a reabertura ao lado do secretário de Governo, Fábio Araújo, e do subsecretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano.

O local, que conta com uma extensão de 22 mil metros quadrados, passou por obras e ganhou cobertura sustentável, uma estrutura de aproximadamente 900 m² de telha e 350 m² de lona, com aproveitamento de luz natural e reuso de água da chuva, fruto de compensação ambiental obtida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Com isso, grande parte do espaço passa a ser coberto.

Além disso, o Centro de Tradições Nordestinas também está recebendo luz de led em toda a sua extensão, nova pavimentação e paisagismo. O espaço também conta com palco para shows e um anexo com estacionamento próprio.

O Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves. a entrada é gratuita.