Patrimônio histórico material e imaterial como os monumentos históricos da 2ª Guerra Mundial, no Patronato, pode ganhar projeto e incentivos. - Divulgação

Publicado 23/06/2022 09:56 | Atualizado 23/06/2022 09:57

O Edital de Chamada Pública de Fomento, da Secretaria de Turismo e Cultura, que vai contemplar 210 projetos culturais do município de São Gonçalo teve as inscrições prorrogadas. Com a ampliação do prazo, os interessados têm até a próxima sexta-feira (24) para realizar as inscrições neste que é o maior edital de incentivo à cultura da história de São Gonçalo.

Serão contemplados 210 propostas e projetos culturais e artísticos de pessoas físicas e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, estabelecidas no município de São Gonçalo há pelo menos um ano.

O objetivo do edital é valorizar a cultura local, considerando suas diversas matrizes e formas de expressão. A iniciativa também visa apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e artísticas e seus respectivos criadores, fazendo com que seja ampliado o acesso da população à produção de bens culturais. O edital também busca promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural e histórico de São Gonçalo em sua dimensão material e imaterial.

Podem participar do chamamento público as mais diversas expressões e linguagens tais como: shows, concertos, clipes, espetáculos de teatro, dança, circo, obras audiovisuais, produções literárias, leituras dramatizadas, oficinas das mais variada expressões artísticas, cultura alimentar de base comunitária e agroecológica, economia criativa, espaços dos fazeres culturais, feiras culturais, festas e festejos tradicionais, grafite, patrimônio histórico material e imaterial, rodas de rima, entre outras atividades artísticas e culturais.

Os projetos culturais serão avaliados por uma comissão formada por três artistas de renome na cidade, estabelecida durante reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura. A criação da comissão foi publicada em Diário Oficial.

As 210 propostas serão enquadradas em cinco categorias. Trinta delas vão receber o valor de R$ 50 mil; 20 delas receberão R$ 25 mil; outras 20 receberão R$ 20 mil; 40 delas receberão R$ 10 mil; e 100 projetos receberão R$ 2 mil. Ao todo, serão R$ 3 milhões, custeadas por meio de recursos oriundos do eixo 23 do Plano Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, alocados no orçamento da Secretaria de Turismo e Cultura.

O resultado da habilitação será divulgado até o dia 29 de junho. Do dia 30 de junho ao dia 4 de julho será o período para inabilitação. Até 7 de julho será divulgado o resultado da avaliação e seleção dos projetos, e do dia 8 ao dia 12 de julho será o período para recurso da avaliação.

A homologação e publicação do resultado final será publicada no dia 15 de julho.

As inscrições podem ser feitas através pelo site da prefeitura ou presencialmente na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 721, no bairro Estrela do Norte, de segunda a sexta, das 10h às 16h.

O edital completo também está disponível no site da Prefeitura de São Gonçalo.