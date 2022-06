O público também poderá ter acesso à gastronomia com comidas típicas do Nordeste e artesanato nos 21 quiosques montados no local. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 21/06/2022 10:36

O Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino, em Neves, será reaberto ao público nesta sexta-feira (24), com diversas atrações culturais. O público também poderá ter acesso à gastronomia com comidas típicas do Nordeste e artesanato nos 21 quiosques montados no local.

"Os portões serão abertos às 16h. Às 17h, haverá apresentação da Quadrilha Balão Dourado do Tigre; às 18h30, danças de forró, cigana e carimbó; e às 19h se apresenta o grupo Caceteiro do Forró", informou a Prefeitura no Texto.

O local, que conta com uma extensão de 22 mil metros quadrados, passou por obras e ganhou cobertura sustentável, uma estrutura de aproximadamente 900 m² de telha e 350 m² de lona, com aproveitamento de luz natural e reuso de água da chuva, fruto de compensação ambiental obtida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Entre as novidades de reabertura é que grande parte do espaço destinado a receber os visitantes passa a ser coberto. "Além disso, o Centro de Tradições Nordestinas também está recebendo luz de led em toda a sua extensão, nova pavimentação e paisagismo. O espaço também conta com palco para shows e um anexo com estacionamento próprio", informou o Executivo na nota.

História - O nome “Severo, Embaixador Nordestino” é uma homenagem a Severino Pereira dos Santos, que faleceu em 2017, aos 65 anos de idade. Natural do sertão de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi o fundador da Embaixada Nordestina em São Gonçalo, no bairro Laranjal.