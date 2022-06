O projeto social, que já existe há 5 anos, atende atualmente a mais de cem pessoas. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

O projeto social, que já existe há 5 anos, atende atualmente a mais de cem pessoas.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 20/06/2022 12:03

A Guarda Municipal de São Gonçalo, ao buscar oferecer oportunidades para crianças e jovens de comunidades carentes do município, disponibiliza aulas gratuitas de jiu-jitsu no Residencial Venda Cruz (antigo 3° BI). Os treinos, que acontecem semanalmente, contam com orientações do Marco Antônio Cabral Barros, faixa preta de 1º grau e guarda municipal gonçalense há 20 anos. "O esporte traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental", disse.

Segundo ele, o projeto social já existe há 5 anos e atende atualmente a mais de cem pessoas, divididas em duas faixas etárias; crianças de 5 até 15 anos e adultos de 15 a 30 anos.

"A maioria dos alunos do projeto já participou de campeonatos, conquistando medalhas para o município de São Gonçalo. No último mês, os atletas participaram de duas competições: o Campeonato Brasileiro da CBJJO, na Arena da Juventude, na Vila Militar, em Deodoro, conquistando oito medalhas, e a Taça Cidade de Niterói, da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-jítsu (FERJJI), trazendo 27 medalhas de ouro, prata e bronze, e um cinturão", afirmou o professor.



Ele disse que a maioria dos alunos está estudando, buscando se profissionalizar. "Muitos possuem o sonho de disputar campeonatos fora do Brasil e já estão em cursinhos para aprender uma língua estrangeira. Cada um possui sonhos diferentes, uns querem ser militares, professores de educação física. É esse incentivo que oferecemos aos atletas, apresentamos a necessidade de buscar uma qualidade de vida", afirmou Marco Antônio Cabral.



As aulas de jiu-jitsu acontecem no Ginásio Henrique Lage, às terças e quintas, das 17h às 21h; e sábado, 9h às 12h. Para participar, basta que o responsável pelo jovem se dirija até o local para preencher a ficha de inscrição. O Residencial fica localizado na Rua Doutor Porciúncula, nº 395, Venda da Cruz.