O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ao lado do prefeito Capitão Nelson, participou da abertura da Caravana Brasil Pra Elas. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 20/06/2022 08:46

O município de São Gonçalo recebeu, no último sábado, a Caravana Brasil Pra Elas, uma ação do governo federal que tem o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, participou da abertura do evento, ao lado do prefeito Capitão Nelson, no Sesc. A Secretaria Municipal de Assistência Social também marcou presença na ação, prestando orientação aos visitantes.

A caravana contou com programação inteiramente gratuita de atendimentos à saúde, cursos, divulgação de vagas de empregos, palestras, orientações sobre crédito, atividades de lazer e sorteios. A iniciativa faz parte do Programa Brasil Pra Elas, do governo federal, em parceria com diversas entidades do setor, além de governos estaduais e municipais. São Gonçalo é a quarta cidade do país a receber a caravana.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância da mulher no mercado de trabalho.

"Sem as mulheres não somos nada. Eu cheguei até aqui graças à minha esposa Marinete. Então, eu faço questão de que o município invista nas atividades de empreendedorismo feminino porque elas precisam da própria renda e de independência", explicou.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, falou sobre os números do empreendedorismo feminino, que aumentam gradativamente a cada ano no país.

"As mulheres tomaram conta de tudo . E tem que ser assim mesmo. A cada dez empresas abertas no Brasil, três são lideradas por mulheres. Quando a gente fala de Microempreendedores Individuais (MEI), a participação chega a 48%. Temos mais de 30 milhões de empreendedoras. Mas podemos aumentar ainda mais e melhorar a qualidade do serviço com políticas públicas direcionadas. Esse é o nosso objetivo com a caravana", observou.

A subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Caroline Busatto, detalhou a criação de rede de apoio e acolhimento nos municípios. "A cada conversa que a gente tem, durante as ações da caravana, a gente sabe que sai construindo um futuro, derrubando as barreiras visíveis e invisíveis que dificultam a ascensão das mulheres ao mercado empreendedor”.

Durante o evento, o prefeito Capitão Nelson recebeu a chave de um caminhão-baú doado pelo governo federal. O veículo é destinado ao apoio para a coleta e o transporte de alimentos produzidos por agricultores familiares do município. São Gonçalo foi contemplado pelo Programa de Aquisição de Alimentos, que visa ao fortalecimento da agricultura familiar, cujos produtos são destinados à população em situação de vulnerabilidade.

O evento também ofereceu cursos, serviços gratuitos, abertura de conta bancária e formalização e fomento às redes locais de empreendedorismo feminino. O público-alvo do projeto são mulheres que não têm ocupação e buscam geração de renda autônoma, e as beneficiárias do Auxílio Brasil.

Além do ministro Ronaldo Bento e do prefeito Capitão Nelson, estiveram presentes ao evento o senador Flávio Bolsonaro, o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, representando o governador Cláudio Castro; o vice prefeito Sergio Gevú, o chefe de Gabinete Eugênio José Abreu, os secretários de Assistência Social, Ednaldo Basílio, e de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço; além de deputados federais e estaduais.