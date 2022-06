O elenco é formado por Clara Gouveia, Marcos Lee, Jéssica Gomes, Larissa Gomes, Fabio Silvestre, Rosy Silva, Victor Affonso, Julia Azeredo, Julia Menezes, Raphael Baesso e Leticia Braga. - Divulgação

Publicado 16/06/2022 10:56

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o espetáculo "Adolescentes sim, e daí?", do grupo Becs Model, neste sábado (18), às 19h. A história é baseada em fatos da vida cotidiana, retratando diversos aspectos da sociedade contemporânea, além da convivência familiar, ética social e pessoal e direitos e deveres do cidadão, representando o universo adolescente e suas peculiaridades.

Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos com a produtora Jéssica Gomes através do número 96990-4215. Também haverá venda de ingressos no dia do espetáculo na bilheteria do Teatro Municipal.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (17), às 17 horas, 20 pares de ingressos para a apresentação.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Sábado (18), às 19h. Preço: R$ 20. Classificação etária: 14 anos.