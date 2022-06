Desativado desde 2010, o piscinão recebeu a limpeza das equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Desativado desde 2010, o piscinão recebeu a limpeza das equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 14/06/2022 11:25 | Atualizado 14/06/2022 11:25

O piscinão de São Gonçalo, no bairro Boa Vista, desativado desde 2010, recebeu nesta segunda-feira (13) as equipes da Secretaria de Conservação, Subsecretaria de Parques e Jardins e Secretaria de Meio Ambiente, para um mutirão de limpeza. Cerca de 50 funcionários vão se dedicar também à capina do local nos próximos dias, para receber a visita de técnicos do Governo do Estado do Rio, para uma avaliação da área, que será transformada em um parque urbano.

No espaço, serão construídos um anfiteatro e espaço para atividades esportivas, culturais e de recreação. O projeto já foi concluído pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e enviado ao Governo do Estado.

O parque urbano também terá skate park, concha acústica, academia ao ar livre, parque infantil, mirante, quadras e pista de atletismo. A expectativa é de que as intervenções tenham início ainda este ano.

O analista de sistemas Rennan Cascadura, de 34 anos, usa o local para fazer caminhadas todos os dias pela manhã e ficou animado ao ver as equipes fazendo a limpeza.

“Eu li sobre o projeto de construir quadras aqui e um espaço para recreação, será ótimo se tudo isso realmente acontecer. A gente precisa de um lugar assim aqui na cidade. E essa área aqui é muito usada por pessoas que fazem caminhada, corrida. Eu venho todos os dias antes do trabalho. Aqui está muito abandonado, cheio de mato, que bom que estão dando atenção e limpando aqui”, disse.

O prefeito Capitão Nelson disse que o parque urbano é uma conquista para a população.

"O povo gonçalense precisa de locais para atividade de lazer, esporte e cultura. Já entregamos a praça das Pedrinhas, no mesmo bairro, e agora vamos devolver a dignidade ao gonçalense com esse parque. Seguiremos trabalhando em várias frentes para oferecer qualidade de vida a toda população. O gonçalense terá muito orgulho de sua cidade", garantiu o prefeito.